Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на новогодние премии

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В этом году компаний, выплачивающих премии, будет меньше, чем в 2021-м, но при этом многие продолжают предоставлять тринадцатую зарплату.

Порядка 37 процентов работодателей отметили, что хотели бы выплатить премии своим сотрудникам. По словам заместителя генерального директора «Работы.ру» Александра Ветеркова, только пятая часть работодателей поздравит всех сотрудников, а 16 процентов наградят только некоторых работников.

По словам Ветеркова, большинство работодателей не готово выплачивать премии в связи с «урезанием бюджетов» компаний.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что в некоторых сферах услуг сохраняется высокий спрос на компетентных сотрудников. При этом он добавил, что тринадцатая зарплата в каждом случае формируется сугубо на индивидуальной основе, передает портал Life.ru.

В свою очередь специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин рассказал, что частные производственные компании не могут платить повышенную зарплату из-за влияния инфляции на все расходы. При этом такие работодатели готовы сохранять рабочие места на предприятии.

В связи с этим, по мнению эксперта, премии смогут выплатить только те работодатели, которые не могут позволить ежемесячные оклады.

До этого адвокат Мария Меренкова рассказала, в каком случае сотрудники, уверенные в своей эффективности, могут требовать новогоднюю премию у руководства.