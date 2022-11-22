«Завидуешь, уродина»: Зейналова рассказала о хейте из-за работы с Тимуром Соловьевым

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Журналистика Светлана Зейналова рассказала, что часто сталкивается с осуждением и негативными комментариями со стороны поклонников телеведущего Тимура Соловьева, с которым она совместно ведет программу.

— Есть отдельная каста поклонниц, которая любит Тимура Соловьева. И их страшно бесит, что я могу над ним приколоться, дотронуться до него, что мы можем пошутить. Они мне потом пишут: «Убери от него руки, дрянь»; «Старая баба, а лезешь к молодому»; «Все равно он не твой, он не будет твоим никогда»; «Уродина, не женился на тебе, поэтому завидуешь», — отметила 45-летняя телеведущая.

Также Зейналова призналась, что уже привыкла к критике, и относится к данной ситуации с юмором. Тимур Соловьев тоже реагирует на активность своих фолловеров с улыбкой. По словам ведущего, ему часто пишут поклонницы, выражая особую симпатию.

Отмечается, что журналистка Светлана Зейналова долго добивалась работы на федеральном канале, однако спустя время ее взяли в эфир «Доброго утра», передает StarHit.

До этого стало известно, что заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский высказал свое мнение по поводу телеведущей Насти Ивлеевой, которая дебютировала в драматическом амплуа в сериале Александра Молочникова «Монастырь». Так, актер считает блогершу недалекой и необразованной.