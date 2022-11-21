«Дремучая, как тундра»: Садальский обрушился с критикой на Ивлееву

Фото: Youtube / Galich Ida

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский высказался о блогерше и телеведущей Насте Ивлеевой, которая недавно дебютировала в драматическом амплуа в сериале «Монастырь». Именитый актер считает девушку недалекой и необразованной.

— Она дремучая, как тундра. Необразованная, неначитанная, ни одной книжки не прочитала, — заявил Садальский.

Актер утверждает, что Ивлеева сама когда-то звонила ему с просьбой об интервью. Однако Садальский решительно отказался. По его словам, ему просто не о чем общаться с таким человеком, передает слова актера StarHit.

Сериал «Монастырь» с Ивлеевой в главной роли недавно побил рекорд по просмотрам на «Кинопоиске» и даже обогнал популярный американский сериал «Дом Дракона».

В последнее время Садальский делает все больше громких заявлений. Так, недавно он распустил слух о том, что народный артист России Сергей Маковецкий подрался в самолете с народной артисткой РСФСР Людмилой Максаковой.

Позднее сам Маковецкий назвал всю эту историю ложью. По его словам, они с Максаковой вместе летели на гастроли в Новосибирск. В местном театре «Глобус» с 3 по 6 ноября артисты играли в спектакле «Война и мир». Никаких конфликтов или тем более потасовок между ними не было.