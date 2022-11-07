«В полете ничего не было!»: Маковецкий прокомментировал слухи о драке с Максаковой

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Потасовки на борту самолета между народным артистом России Сергеем Маковецким и народной артисткой РСФСР Людмилой Максаковой не было. Так утверждает сам Маковецкий.

— В полете ничего не было! — заверил артист.

По словам Маковецкого, они с Максаковой вместе летели на гастроли в Новосибирск. В местном театре «Глобус» с 3 по 6 ноября артисты играли в спектакле «Война и мир». Но никаких конфликтов, а уж тем более драк между ними на борту не было.

В интервью KP.ru Маковецкий заявил, что все это просто сплетни, а ему незачем извиняться перед коллегой по Театру имени Вахтангова.

Слухи о якобы произошедшей в самолете драке между «мастодонтами» театра появились после рассказа актера Станислава Садальского. Он утверждает, что Маковецкий, перебрав с алкоголем, набросился на Максакову, пытавшуюся урезонить коллегу.

Садальский также добавил, что директор Театра Вахтангова после инцидента уже начал готовить приказ об увольнении Маковецкого.

До этого Садальский обнародовал в своих соцсетях свежий рейтинг программ Первого канала, а в описании к нему обратил внимание на ложь со стороны Цискаридзе о якобы небольших выплатах.