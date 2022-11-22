Минобороны: ВС РФ уничтожили три диверсионные группы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Павловка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России во вторник, 22 ноября.

— Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российские войска нанесли огневое поражение механизированной роте ВСУ. А в районе Новоселовского Луганской народной республики была пресечена попытка продвижения мотопехотной роты украинской армии, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России начали наступление на Донецком направлении. По его словам, в ходе боев за сутки национальная армия ликвидировала свыше 120 украинских военнослужащих и 13 единиц техники.