Минобороны: Армия России начала наступление на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России начали наступление на Донецком направлении. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника, — отметил он.

По его словам, в ходе боев за сутки национальная армия ликвидировала свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Помимо этого, российские солдаты ликвидировали свыше 120 военных украинских бандформирований в Донецкой народной республике. Также уничтожены были два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей противника.

До этого ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинской армии. Как уточняется, точечные выстрелы позволили ликвидировать замаскированные укрепительные полевые позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины.