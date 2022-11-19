Российские военные уничтожили более 120 украинских бойцов в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские войска ликвидировали свыше 120 украинских военных в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в Минобороны России.

— В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Кроме того, силами ВС РФ было ликвидировано два танка, три боевых бронированных машин и семь автомобилей противника, передает Telegram-канал оборонного ведомства.

До этого в Минобороны сообщили, что на Купянском российские войска сорвали атаки тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. ВС РФ благодаря работе артиллерии, а также штурмовой и армейской авиации удалось уничтожить свыше 60 украинских бойцов, а также три танка, два бронетранспортера и одну боевую машину пехоты.

Замглавы украинского Минобороны Владимир Гаврилов допустил, что окончание конфликта на Украине может произойти к концу весны 2023 года.