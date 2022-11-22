Минобороны продемонстрировало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Штурмовики российских истребителей Су-25 нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета, — говорится в сообщении.

Как уточняется, точечные выстрелы позволили ликвидировать замаскированные укрепительные полевые позиции и бронированную технику украинской армии, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Накануне солдаты российской армии уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая предпринимала попытку переправиться на левый берег Днепра. В военном ведомстве добавили, что солдаты ВСУ были ликвидированы в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области.

В понедельник, 21 ноября, член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что национальная армия нанесла удары по местам концентрации украинских бандформирований в Запорожской области. В частности, ВС РФ отработали военные цели в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном и Железнодорожном.