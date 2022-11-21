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Российские военные уничтожили украинских диверсантов под Херсоном

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные уничтожили украинских диверсантов под Херсоном
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся переправиться на левый берег Днепра. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр, — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Также стало известно, что национальная армия РФ нанесла удары по местам концентрации украинской армии в Запорожской области. Так, воздушно-космические силы ликвидировали цели и огневые позиции в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном и Железнодорожном.

Помимо этого, российские военные отработали в ходе спецоперации на Украине первую беспилотную разведывательно-ударную систему (РУС), обеспечивающую высокую эффективность поражения военных объектов. Так, в РУС входят разведывательные дроны ZALA 421-16E и боеприпасы «Куб», «Изделие-51» и «Изделие-52».

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