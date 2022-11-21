Армия России нанесла удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удары по местам концентрации украинской армии в Запорожской области. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Наши ВКС (Воздушно-космические силы — прим. «ВМ») и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном. В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления, — цитирует своего собеседника РИА Новости.

Помимо этого, российский экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил украинскую технику в зоне проведения специальной военной операции. На кадрах видно, как вертолеты летят на низкой высоте, укрываясь от средств обнаружения.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ ликвидировали 510 украинских военных вертолетов и самолетов с момента начала спецоперации России на Украине. По его словам, с момента начала СВО национальная армия уничтожила 7293 единицы специальной военной автомобильной техники Украины.