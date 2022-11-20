Российские войска уничтожили более 500 единиц украинской авиации с начала СВО

Фото: Минобороны РФ

С момента начала специальной военной операции России на Украине российские войска сумели уничтожить 510 украинских военных вертолетов и самолетов. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2538 беспилотных летательных аппаратов, — заявил он.

По словам Конашенкова, с момента начала спецоперации российские военные уничтожили 7293 единицы специальной военной автомобильной техники Украины. Кроме того, за последний день ВС РФ уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Конашенков также сообщил, что российские войска уничтожили украинский артиллерийский дивизион 40-й артиллерийской бригады ВСУ, который наносил удары по Белгородской области.

До этого Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ударами российской авиации был уничтожен арсенал украинской армии в Черкасской области Украины.

«Вечерняя Москва» разбиралась, что на самом деле происходит на Херсонском направлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на левом берегу Днепра уже создан плацдарм для российских войск.