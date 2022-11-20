Минобороны: Уничтожен артдивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область

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Российские войска уничтожили украинский артиллерийский дивизион 40-й артиллерийской бригады ВСУ, который наносил удары по Белгородской области. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих, — заявил он.

По словам Конашенкова, артдивизион находился в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области. Кроме того, за прошедшие сутки российские войска уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS».

Всего с самого начала специальной военной операции на Украине вооруженные силы РФ уничтожили 388 зенитных ракетных комплексов, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне сообщалось, что российские войска ликвидировали свыше 120 военных ВСУ в Донецкой народной республике. Кроме того, силами ВС России были уничтожены два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей противника.

До этого стало известно, что российские военные сорвали атаку со стороны ВСУ на Купянском направлении. Вооруженным силам России удалось уничтожить свыше 60 украинских бойцов.