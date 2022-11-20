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Минобороны: Уничтожен артдивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Уничтожен артдивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область
Фото: depositphotos

Российские войска уничтожили украинский артиллерийский дивизион 40-й артиллерийской бригады ВСУ, который наносил удары по Белгородской области. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих, — заявил он.

По словам Конашенкова, артдивизион находился в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области. Кроме того, за прошедшие сутки российские войска уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS».

Всего с самого начала специальной военной операции на Украине вооруженные силы РФ уничтожили 388 зенитных ракетных комплексов, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне сообщалось, что российские войска ликвидировали свыше 120 военных ВСУ в Донецкой народной республике. Кроме того, силами ВС России были уничтожены два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей противника.

До этого стало известно, что российские военные сорвали атаку со стороны ВСУ на Купянском направлении. Вооруженным силам России удалось уничтожить свыше 60 украинских бойцов.

Украина Белгородская область Россия Минобороны
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