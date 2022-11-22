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Полиция ликвидировала плантацию конопли на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция ликвидировала плантацию конопли на севере Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Долгопрудная аллея Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, у которого дома была плантация конопли. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 22 ноября.

По его словам, самого 33-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков задержали на Долгопрудной Аллее в результате оперативно-розыскных мероприятий. С собой у него был сверток с 1,6 грамма растительного вещества. Позже экспертиза показала, что мужчина нес с собой марихуану.

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов провели обыск в жилище задержанного, и обнаружили там еще один пакет, в котором 1 900 граммов конопли. Также в квартире мужчины обнаружили горшки с запрещенным растением, тканевые шкафы, ультрафиолетовые лампы, электронные весы, вакуумная упаковочная машина и материал для нее.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры». Мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сотрудники МВД рассказали, как пресекают преступления, связанные с оборотом запрещенных препаратов.

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