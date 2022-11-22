МВД рассказало, как пресекают преступления, связанные с оборотом запрещенных препаратов в Москве

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

С начала 2022 года столичная полиция зафиксировала около восьми тысяч наркопреступлений и изъяла более 900 килограммов наркотиков. Об этом рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по столице Андрей Зарубин на пресс-конференции в редакции «Вечерней Москвы» во вторник, 22 ноября.

По его словам, из 900 килограммов наркотиков 70 процентов — синтетические.

— Расстановка следующая: кокаин — чуть больше одного процента, героин — чуть более семи процентов, каннабиноиды — около 23 процентов. Все остальное — около 70 процентов — наркотики синтетической группы, — отметил Зарубин.

Представитель ведомства подчеркнул, что в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков за 2022 год было выявлено свыше восьми тысяч преступлений, а к уголовной ответственности привлекли более трех тысяч человек. Фигуранты по таким делам получили от трех до 15 лет лишения свободы.

При этом еще около 4100 человек были привлечены к административной ответственности.

Также в ходе пресс-конференции представители МВД назвали распространение наркотиков среди подростков большой проблемой.

— Из-за новых тенденций к распространению запрещенных веществ через мессенджеры подросткам стало проще их заполучить, средний возраст «первого знакомства» с наркотиками снизился, — отметил Васенин.

По его словам, несмотря на трудности, борьба с распространением запрещенных веществ дает свои плоды — количество подростков, пострадавших от наркотиков, за год сократилось на 30 процентов.

Васенин заметил, что цифра все еще далека от нуля: за текущий год было зафиксировано 419 передозировок у несовершеннолетних. Всего в городе было зарегистрировано более трех тысяч отравлений наркотиками.