Полицейские в Подмосковье задержали 13 нелегальных мигрантов на швейной фабрике

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Орехово-Зуево, улица Бабушкина Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали на подмосковной швейной фабрике 13 нелегальных мигрантов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 22 ноября.

По ее словам, рабочих, трудившихся нелегально, обнаружили на производстве по пошиву одежды, которое было расположено на улице Бабушкина в Орехово-Зуевском городском округе.

В результате проверки 13 граждан стран Юго-Восточной Азии задержали и составили в их отношении протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации».

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Задержанные помещены в центр временного содержания иностранцев, каждому из них выписали штраф в размере пяти тысяч рублей с последующей депортацией.

Другой злоумышленник промышлял подделкой разрешений на работу, которые он продавал иностранцам. Мужчину задержали, а в его отношении возбудили уголовное дело.