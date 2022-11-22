Москвичам рассказали, как «Москва-Сити» будет выглядеть через 100 лет

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Музей Транспорта Москвы с помощью искусственного интеллекта заглянул в будущее и открыл новую выставку «Вокруг «Москвы-Сити», на которой жители столицы смогут узнать, как знаменитые небоскребы будут выглядеть через 100 лет. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Посетители мероприятия узнают, почему станция «Международная» имеет все шансы стать «Межпланетной», а также о том, где расположатся «стоянки для воздушных автобусов и такси, грузовых и прогулочных аэростатов и дирижаблей».

— Выставка расположилась в пешеходной зоне «Москвы-Сити» до конца мая. Сканируйте QR-код на плакатах и слушайте аудиоэкскурсию — она перенесет вас в возможное будущее, — передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Данная выставка посвящена развитию транспортных объектов рядом с деловым кварталом — ТТК, Дорогомиловскому тоннелю, мосту «Багратион», станции МЦК Деловой центр и другим.

До этого стало известно, что на выставке «У вас есть непрочитанные…», которая открылась в белокаменном подклете Старого Английского двора в парке «Зарядье», представлены берестяные грамоты, заслуживающие особого внимания.