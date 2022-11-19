Москвичам рассказали о выставке берестяных грамот в парке «Зарядье»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Зарядье Карта всех событий

На выставке «У вас есть непрочитанные…», которая открылась в белокаменном подклете Старого Английского двора в парке «Зарядье», представлены берестяные грамоты, заслуживающие особенного внимания. Об этом рассказала сотрудница отдела музейной деятельности парка «Зарядье» Екатерина Тавлинцева.

— Среди получателей обнаруженных в Великом Новгороде берестяных писем есть реальные исторические личности. Одно из таких посланий можно увидеть на нашей выставке. Оно адресовано священнику и художнику Олисею Гречину. Считается, что он участвовал в росписи знаменитой церкви Спаса на Нередице в 1199 году, — рассказала она.

По словам сотрудницы музея, грамоту обнаружили в центре Новгорода в Троицком раскопе, где нашли остатки мастерской Олисея Гречина.

Гости выставки смогут увидеть также купеческие письма, относящиеся к торговле. Одно из них датировано XII веком и было написало в Великих Луках. Авторы грамоты сообщают, что отправили в Новгород очень богатый товар — вино и стеклянные бокалы.

Екатерина Тавлинцева отметила, что найденные грамоты также предоставили информацию о древнерусских именах, которые давно вышли из употребления. В качестве примера она привела мужское имя Душила, передает официальный сайт мэра Москвы.

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