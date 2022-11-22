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Киркоров сыграет Ипполита в новом фильме «СамоИрония судьбы!»

Лала Манушакян
Общество
Киркоров сыграет Ипполита в новом фильме «СамоИрония судьбы!»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Эстрадный певец Филипп Киркоров исполнит свою давнюю мечту, сыграв Ипполита из знаменитого советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» в современной интерпретации.

Так, певец примет участие в новом проекте «СамоИрония судьбы!». Известно, что поп-король российского шоу-бизнеса мечтал сыграть именно эту роль. До этого зрители могли видеть Киркорова в образе Петра I, а также Святого Валентина в фильме «Любовь в большом городе».

Помимо Киркорова, зрители увидят Ольгу Бузову, которая предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина из «Иронии судьбы». Также в фильме будут участвовать Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Павел Воля и другие знаменитости.

Отмечается, что проект запустят перед новогодними праздниками. При этом в «СамоИронии судьбы!» наряду с советской эпохой ожидаются отсылки к современным проектам, например к «Игре в кальмара», передает StarHit.

До этого блогер Настя Ивлеева рассказала, что российский сериал «Монастырь» с ней в главной роли побил рекорд по просмотрам на российской киноплатформе, опередив «Дом Дракона».

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