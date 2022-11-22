Депутат МГД: Новый раздел портала «Наш город» поможет развивать ответственное отношение к животным

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На портале «Наш город» появился новый раздел «Животное в опасности», который поспособствует развитию ответственного и гуманного отношения к питомцам в условиях мегаполиса. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Для фауны мегаполиса важен каждый вид, каждое животное или птица. Все они — части большой экосистемы. Охранять биоразнообразие и заботиться о домашних питомцах — это большая работа, в которой крайне важно и участие москвичей, — сказал он.

С помощью нового сервиса жители столицы смогут оперативно сообщить об жестоком обращении или инцидентах с участием животных. Например, пользователи могут направить обращение о вмерзшей утке в пруду или закрытых продухах для кошек в подвалах. Для этого им необходимо оставить геометку, прикрепить фотографию инцидента и заполнить небольшую анкету, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Александр Козлов разъяснил детали процедуры перерасчета платы за вывоз мусора. По его словам, воспользоваться услугой могут жители многоквартирных домов, которые отсутствовали в течение более чем пяти дней.