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Депутат МГД: Новый раздел портала «Наш город» поможет развивать ответственное отношение к животным

Александр Афонин
Город
Депутат МГД: Новый раздел портала «Наш город» поможет развивать ответственное отношение к животным
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На портале «Наш город» появился новый раздел «Животное в опасности», который поспособствует развитию ответственного и гуманного отношения к питомцам в условиях мегаполиса. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Для фауны мегаполиса важен каждый вид, каждое животное или птица. Все они — части большой экосистемы. Охранять биоразнообразие и заботиться о домашних питомцах — это большая работа, в которой крайне важно и участие москвичей, — сказал он.

С помощью нового сервиса жители столицы смогут оперативно сообщить об жестоком обращении или инцидентах с участием животных. Например, пользователи могут направить обращение о вмерзшей утке в пруду или закрытых продухах для кошек в подвалах. Для этого им необходимо оставить геометку, прикрепить фотографию инцидента и заполнить небольшую анкету, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Александр Козлов разъяснил детали процедуры перерасчета платы за вывоз мусора. По его словам, воспользоваться услугой могут жители многоквартирных домов, которые отсутствовали в течение более чем пяти дней.

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