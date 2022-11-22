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Советский актер театра и кино Александр Старостин скончался на 72-м году жизни

Александр Афонин
Общество
Советский актер театра и кино Александр Старостин скончался на 72-м году жизни
Фото: А зори здесь тихие. Киностудия им. Горького, 1972 год

Советский актер театра, кино и телевидения Александр Старостин ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным издания, актер скончался в понедельник, 21 ноября. Причины смерти Старостина не уточняются.

Александр Старостин родился 1 января 1951 года. В 1972 году будущий актер окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), после чего начал работать в Драматическом театре имени Пушкина в Москве. Карьера в столичном учреждении продолжалась вплоть до 1988 года.

В начале 2000-х годов актер начал работать в Государственном академическом Большом театре и Центральном Доме актера имени Яблочкиной. Там он исполнял роли Слоняева в «Парусиновом портфеле», Дантеса в «Последних днях», Милона в «Недоросле» и так далее.

Особую известность Старостину принесла игра в фильме «...А зори здесь тихие», где он сыграл роль туриста и молодого человека девушки с букетом. Кроме того, актер принимал участие в съемках драмы «Обретешь в бою», картине «Почему убили Улофа Пальме?» и многих других.

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