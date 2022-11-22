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Развлекательная программа в честь открытия зимнего сезона пройдет на ВДНХ 25 ноября

Лала Манушакян
Город
Развлекательная программа в честь открытия зимнего сезона пройдет на ВДНХ 25 ноября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Кольцевая дорога Карта всех событий

В честь открытия зимнего сезона на ВДНХ проведут тематические мероприятия для москвичей 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса во вторник, 22 ноября.

— 25 ноября ВДНХ приглашает жителей и гостей Москвы на открытие зимнего сезона/2022–2023 и катка на Главной аллее. Темой торжественной программы станет «Путешествие по снам». Мероприятия пройдут на трех площадках выставки — возле арки главного входа, на Центральной аллее и ледовой площадке, — отмечается в сообщении.

Так, в 18:00 у главного входа покажут иммерсивную театральную постановку «Белый сон». При этом гостей будут встречать ростовые куклы: кролики, белые медведи, коты, джамперы, ходулисты. Также москвичи смогут насладиться балетом на льду, а также цирковыми шоу с участием акробатов, фигуристов и клоунов.

Помимо этого, начиная с 20:50 гости катка смогут принять участие в мастер-классе от звезд фигурного катания Алены Косторной и Максима Ковтуна. Однако для участия в программе необходимо будет приобрести билеты, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил об предстоящем открытии около 1,4 тысячи различных городских катков этой зимой.

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