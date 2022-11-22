Гравюру Рембрандта выставят на аукционе за 110 тысяч рублей

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

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Гравюру нидерландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна «Христос и самаритянка среди руин» 26 ноября выставят на аукционе для начинающих коллекционеров в Москве за 110 тысяч рублей. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

— Точно такая работа голландского живописца сейчас находится в собрании фонда Пушкинского музея. Как отметили представители аукционного дома, произведение будет продаваться по рекордно низкой для работы музейного уровня цене — 110 тысяч рублей, — заявил представитель Клуба коллекционеров графики.

Кроме того, на аукцион выставят гравюру Ивана Шишкина «Мостик», литографию «Малашка Деркачивна» Ильи Репина и акварельный лист «Вид Нового Иерусалима» середины XIX века, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось о бесплатной предаукционной выставке графики, которая прошла в столичном особняке дворян Вишневских с 25 по 29 октября. На мероприятии посетители увидели работы художников Ильи Репина, Марка Шагала, Пабло Пикассо и Джованни Батиста Пиранези.