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«Нет оправданий»: Месси прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии

Евгений Белоусов
Спорт
«Нет оправданий»: Месси прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии
Фото: shutterstock

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал поражение в матче против Саудовской Аравии на недавнем мачте чемпионата мира в Катаре

— Нет оправданий. Их команда сильна, и она это показала. Это ситуация, с которой нам давно не приходилось сталкиваться, — признался футболист.

По словам Месси, внезапное поражение должно сплотить сборную Аргентины, чтобы больше не допускать таких ошибок, цитирует капитана в Twitter журналист Daily Express Адриан Гренье.

Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла на Национальном стадионе в Лусаиле в присутствии 88 012 болельщиков. Аргентинцы не проигрывали с 2019 года на протяжении 36 матчей подряд.

«Вечерняя Москва» проследила историю неудач аргентинского бомбардира и попросила журналиста и спортивного обозревателя Дмитрия Губерниева оценить возможные шансы мировой звезды футбола победить на мундиале-2022. По его словам, такая вероятность есть, так как Месси будет прикладывать максимум усилий.

Аргентина Лионель Месси Чемпионат мира по футболу
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