Чехия обязала россиян получать аэропортовую визу для транзита через страну

Фото: Unsplash

Чешское правительство обязало граждан России получать аэропортовые визы для совершения транзита через аэропорты республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Чехии во вторник, 22 ноября.

С введением подобной меры россияне смогут находиться в транзитной зоне международных аэропортов Чехии только при наличии аэропортовой визы. Как уточняется, требование вступило в силу еще 21 ноября.

Однако Прага ввела ряд исключений, позволяющих находиться в транзитной зоне без подобного разрешения. Так, требование не распространяется на обладателей шенгенских виз, видов на жительство в странах Евросоюза и Европейского экономического пространства.

Кроме того, аэропортовую визу не нужно оформлять владельцам вида на жительство в Японии, Канаде и США, а также членам семей граждан Евросоюза, дипломатов и экипажей самолета, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы Финляндии изъяли три частных самолета, принадлежащих гражданам России. Причиной таких действий «послужило подозрение», что самолеты принадлежат или используются россиянами, попавшими под санкции ЕС и США.