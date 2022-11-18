Финляндия конфисковала три частных российских самолета

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Правоохранительные органы Финляндии изъяли три частных самолета, принадлежащих гражданам России, сообщил в пятницу, 18 ноября, телеканал Yle.

Причиной таких действий «послужило подозрение», что самолеты принадлежат или используются россиянами, попавшими под санкции ЕС и США.

Воздушные суда, отметили на телеканале, обслуживаются компанией Polar Aviation Oy, где отрицают какие-либо связи с владельцами самолетов.

— Мы не имеем к ним никакого отношения. Наша деятельность полностью прозрачна для международной авиации и различных органов власти, — приводит Yle слова представителей Polar Aviation.

21 сентября стало известно о намерениях Финляндии ввести полный запрет на въезд в страну для граждан России. По словам главы финского МИД Пекки Хаависто, такое решение может ограничить или полностью предотвратить туристический поток из РФ. Министр отметил, что это национальное решение может включать интерпретацию существующих правил или новый закон, который «будет сделан очень быстро».