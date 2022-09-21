Финляндия собирается ввести полный запрет на въезд в страну для россиян

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Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для граждан России. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто.

— Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток. И это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил, — заявил он.

По словам министра, работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных ведомств под руководством МИД, передает РБК.

В этот же день эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что ее страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.

Накануне Финляндия предложила включить туристические визы в «сферу санкций» Евросоюза.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Глава государства заявил о частичной мобилизации в стране.