Премьер Эстонии заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам

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Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации. Об этом в среду, 21 сентября, сообщила эстонский премьер-министр Кая Каллас.

— Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища, — заявила она.

По словам премьера, у Эстонии нет никакого основания давать убежище бегущим от мобилизации мужчинам из России. Наоборот, они вместо поиска убежища должны открыто заявить о своем несогласии с мобилизацией, не покидая своей страны, передает слова Каллас РИА Новости.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что основная часть призывников при частичной мобилизации придется на центральные и западные регионы России.