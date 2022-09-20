Финляндия предложила ужесточить визовые ограничения для россиян

Фото: Pixabay

Финляндия предложила включить туристические визы в «сферу санкций» Евросоюза (ЕС). Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе финского МИД.

— Если виза гражданина России, которому отказывают на границе, аннулирована или наложен запрет на въезд, видимый в Шенгенской информационной системе (SIS), другие государства-члены могут на основании этого препятствовать въезду человека в страну на своей собственной границе, — заявили в министерстве.

Уточняется, что Финляндия также просила признавать недействительными шенгенские визы в случае недопуска россиян к въезду на территорию ЕС, передает РИА Новости.

Евросоюз 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Приостановка соглашения означает, что теперь к россиянам применяются общие правила выдачи виз. Так, стоимость визы вырастет с 35 до 80 евро, список документов на подачу заявления увеличится, а максимальное время рассмотрения заявки на получение вырастет до 45 дней.

Во вторник, 13 сентября, россиянам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. «Вечерка» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.