Упрощенный визовый режим перестал действовать между Россией и Евросоюзом

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Евросоюз в понедельник, 12 сентября, полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Документ вступил в силу в 2007 году и действовал по сей день.

Приостановка соглашения означает, что теперь к россиянам применяются общие выдачи виз. Так, стоимость визы вырастет с 35 до 80 евро, список документов на подачу заявления увеличится, а максимальное время рассмотрения заявки на получение вырастет до 45 дней.

Выдача или отказ в визе являются прерогативой каждого государства — члена ЕС, однако Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран после 12 сентября.

В документе говорится, что заявки на туристическую визу от россиян должны рассматриваться в неприоритетном режиме — в первую очередь консульства будут заниматься обращениями членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов, представителей гражданского общества, студентов и научных работников.

Кроме того, ЕК рекомендовала государствам не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия и ограничиться однократными документами с более коротким сроком действия.

При этом консульство страны — члена еврозоны, отмечается в рекомендациях, при рассмотрении заявки имеет право провести консультации с учреждениями других стран союза, так как те, вероятно, имеют возражения по въезду конкретных граждан России.

Помимо этого, Еврокомиссия призвала члены ЕС рассмотреть вопрос о том, нужно ли уже выданные россиянам визы оставлять действующими. По данным ЕК, в данный момент у граждан РФ имеется менее миллиона действительных документов.

9 сентября Совет Европейского союза утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией. Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность аннулирования действующих «шенгенов» для россиян.