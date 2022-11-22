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Столичным автомобилистам напомнили об опасности ледяных дождей

Александр Афонин
Город
Столичным автомобилистам напомнили об опасности ледяных дождей
Фото: Вечерняя Москва

Езда на автомобиле в период ледяного дождя очень опасна, если есть возможность, то лучше отказаться от поездки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 22 ноября.

— В такую погоду лучше не ездить на машине. Если сели за руль, будьте предельно внимательны, соблюдайте дистанцию и скорость. Особенно на съездах с мостов и эстакад, — говорится в сообщении.

Чтобы избежать последствий ледяного дождя, автомобиль можно оставить в гараже или на крытой парковке, залить незамерзайку, обработать резиновые уплотнители силиконовым спреем и так далее. Если же машина покрылась льдом, то с помощью автозапуска ее можно прогреть. Также ситуацию может исправить горячая вода, но ее не стоит лить на стекла, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников сообщил, что отсутствие каблуков и трезвость дадут возможность снизить риски падения при ледяном дожде и гололеде, а пуховик поможет смягчить удар в случае падения. По его словам, лучшее решение при гололеде — по возможности оставаться дома.

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