Врач московского Депздрава рассказал, как вести себя при ледяном дожде

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Отсутствие каблуков и трезвость дадут возможность снизить риски падения при ледяном дожде и гололеде, а пуховик обязан смягчить удар в случае падения, сообщил журналистам главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Наиболее лучшим решением при гололеде будет по возможности остаться дома. Однако если подобной возможности нет, необходимо проявлять большую осторожность. Стоит отказаться от каблуков и выбрать обувь на плоской рифленой подошве или с низкими широкими каблуками. Если она скользит, можно наклеить на нее полоски лейкопластыря или наждачной бумаги.

— Ни в коем случае нельзя бегать. Даже если вы сильно опаздываете, и ваш автобус вот-вот закроет двери, — подчеркнул специалист.

Тяжельников в интервью РИА Новости заметил, что передвижение по скользкой поверхности требует особенной походки — необходимо ходить, не отрывая пяток, как на лыжах. Также он призвал не держать руки в карманах, чтобы быть готовым к балансированию.

Опасными участками во время гололедицы являются ступени, неровные шероховатые поверхности, спуски и подъемы, особенно в темное время суток.

Накануне в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что ледяной дождь ожидается в российской столице в ночь на вторник, 22 ноября, и в течение первой половины дня.