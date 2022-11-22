Ледяной дождь ожидается в Москве 22 ноября

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Ледяной дождь ожидается в российской столице в ночь на вторник, 22 ноября, и в течение первой половины дня, сообщили в пресс-службе Государственного управления МЧС России по городу Москве.

В ведомстве добавили, что по прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, в период с трех часов ночи с сохранением утром и в первой половине дня во вторник местами в столице ожидается ледяной дождь.

Представители столичного МЧС на своем канале в Telegram рекомендовали водителям избегать внезапных маневров на дороге, а также парковать автомобили вдали от деревьев. Спасатели советуют гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал жителей столичного региона и Центральной России в целом готовиться к «ледяному армагеддону» и образованию гололедицы на дорогах. Синоптик призвал жителей столицы серьезно отнестись к ожидаемому ледяному дождю. Им следует минимизировать риски и сохранять осторожность на дорогах