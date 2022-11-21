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Синоптик предупредил москвичей о ледяном «армагеддоне» 22 ноября

Александр Афонин

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Погода в Москве
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Синоптик предупредил москвичей о ледяном «армагеддоне» 22 ноября
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Во вторник, 22 ноября, жителей Москвы и Центральной России ожидает ледяной дождь, который может привести к образованию гололедицы на дорогах. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 21 ноября.

— Москва и Центральная Россия — приготовиться к снежно-ледяному-дождевому Армагеддону во вторник! — сказал он.

Синоптик призвал жителей столицы серьезно отнестись к ожидаемому ледяному дождю. Им следует минимизировать риски и сохранять осторожность на дорогах, отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

Накануне Евгений Тишковец сообщил, что утром вторника в столичном регионе ожидается ледяной дождь, толщина льда на городских дорогах составит до шести миллиметров. Синоптик призвал столичных автомобилистов сохранять внимательность.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на этой неделе жителей столицы ожидает продолжение красивой зимы. По его словам, дневная температура воздуха составит около минус двух–трех градусов.

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