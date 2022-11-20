Ледяные дожди пройдут в Московском регионе утром 22 ноября

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Утром вторника, 22 ноября, в столичном регионе ожидается ледяной дождь, толщина льда на городских дорогах составит до шести миллиметров. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В Москве ледяные дожди и крупа начнутся с 9 часов утра вторника и продолжатся до полудня. Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до шести миллиметров, в Подмосковье — от двух миллиметров на востоке до десяти миллиметров на западе, — сказал он.

Синоптик призвал столичных автомобилистов сохранять внимательность. При обледенении дорог длина тормозного пути увеличивается в три раза, что может привести к возникновению аварий, отметил Тишковец в Telegram-канале.

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