Названы самые частые травмы при падении в гололед

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

При падении в гололед можно получить различные травмы, однако существует несколько способов защиты, которые помогут избежать их. Об этом рассказал травматолог Константин Терновой во время беседы с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, чаще всего травмируются области шейки бедра, лучевой кости и лодыжки. Также можно получить черепно-мозговую травму, особенно, если у падающего нет головного убора.

— Выбирайте путь, где меньше всего льда и дорожное полотно усеяно твердыми реагентами. Если же вы уже ступили на сколькую дорожку и предполагаете, что сейчас упадете, согните слегка ноги в коленях, чтобы улучшить амортизирующие свойства нижних конечностей. Максимум что вы успеете при падении – это выбросить руки вперед, чтобы защитить лицо или спину, — посоветовал он.

Даже при самом удачном падении люди получают перелом лучевой кости в типичном месте, заключил Терновой.

Также «Вечерняя Москва» выяснила у автоэксперта Михаила Колодочкина, как водителям вести себя во время гололеда. Эксперт отметил, что автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин, а при попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.