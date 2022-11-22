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Диетолог Гинзбург развеял мифы о чудодейственном влиянии воды на похудение

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог Гинзбург развеял мифы о чудодейственном влиянии воды на похудение
Фото: Unsplash

Вода разжижает содержимое желудка и улучшает действие всех ферментов в пищеводе. Однако она не является чудодейственным средством для похудения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, вода действительно способствует улучшению работы кишечника, но ее роль в процессе переваривания пищи и снижения веса сильно преувеличена.

— Вода не может заменить собой пищу, потому что желудок представляет под собой характерную складчатость, которая позволяет жидкости быстро проходить по пищеводу и быстро покидать его, — объяснил Гинзбург.

Диетолог рассказал, что температура воды тоже не играет значительной роли в процессе похудения, а частое употребление холодной воды может спровоцировать возникновение простудных заболеваний.

— Употребление холодной воды способствует переохлаждению задней стенки глотки и миндалин, что приводит к воспалениям и простудным заболеваниям. Поэтому в холодное время года рекомендуется пить теплую воду, — предупредил эксперт.

Также специалист отметил, что привычка пить воду с утра натощак не является залогом успешного похудения.

— Ничего страшного не случится с человеком, если он не выпьет стакан воды после пробуждения. Этот ритуал не способствует похудению, а просто ускоряет метаболизм, — пояснил Гинзбург.

Однако вода комнатной температуры, по словам диетолога, все же способна повлиять на процесс похудения.

— Похудение за счет воды происходит не по причине ее задержки в организме, а потому что она просто способствует уменьшению аппетита и может ускорить метаболические процессы, — добавил Гинзбург.

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