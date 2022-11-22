СМИ: Цукерберг уйдет с должности главы Meta в 2023 году

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Глава Meta* Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил интернет-портал Leak со ссылкой на источник.

Согласно имеющимся у портала данным, Цукерберг намеревается покинуть компанию уже в следующем году. Однако вскоре представитель Meta заявил, что подобная информация является недостоверной и миллиардер не планирует оставлять свою должность, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Meta покинет более 11 тысяч человек, что составляет 13 процентов сотрудников. Тогда Цукерберг заявил, что руководство предпримет ряд дополнительных шагов, чтобы стать более «компактной и эффективной» компанией, сокращая расходы и продлевая мораторий на прием на работу.

В конце октября акции Meta обвалились почти на 20 процентов после того, как корпорация опубликовала свой отчет. Такое падение обусловлено плохими финансовыми показателями — чистая прибыль компании за период с января по сентябрь показала падение на 36,2 процента в годовом выражении.

*Признана экстремистской организацией в России.