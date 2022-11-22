Медиафорум этнических и региональных СМИ пройдет 29 ноября в Москве

Фото: Unsplash

Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 12 Карта всех событий

В конгресс-центре правительства Москвы 29 ноября состоится VI Медиафорум этнических и региональных средства массовой информации. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

— За шесть лет форум стал значимым событием в жизни всех, кто сообща ведет системную, комплексную работу по реализации государственной национальной политики. Наши совместные усилия нацелены на укрепление межнационального мира и согласия, — сказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Главной темой мероприятия станет «Новая реальность медиапространства России». В нем примут участие более 200 специалистов СМИ, научного сообщества, органов власти и общественных организаций почти из 60 регионов России.

По словам члена Общественной палаты Российской Федерации и совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргариты Лянге, главная задача форума — обмен идеями и практиками взаимодействия гражданского общества, медиа и власти. Кроме того, участники мероприятия смогут найти пути преодоления проблем, мешающих развитию страны.

До этого сообщалось, что на базе музейно-выставочного объединения «Манеж» с 4 по 25 декабря пройдут образовательные и просветительские программы в сфере молодежной политики «Дом молодежи». Кроме того, на эти же числа запланированы культурно-просветительские мероприятия.