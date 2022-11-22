Мероприятия для молодежного сообщества пройдут в столичном «Манеже» с 4 по 25 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Моховая улица, 18 Карта всех событий

Образовательные и просветительские программы в сфере молодежной политики «Дом молодежи» пройдут на базе музейно-выставочного объединения «Манеж» с 4 по 25 декабря, сообщили в Департаменте СМИ и рекламы Москвы во вторник, 22 ноября.

— В рамках мероприятий пройдут образовательные и просветительские программы, направленные на развитие инфраструктуры волонтерского и патриотического движения, повышение компетенций среди молодежи, а также поддержку реализации мероприятий и проектов в сфере молодежной политики, — отметили в департаменте.

Кроме того, с 4 по 25 декабря запланированы культурно-просветительские мероприятия, в том числе международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Всероссийский студенческий форум «Твой Ход», слет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи и всероссийская премия молодежных достижений «Время молодых».

До этого сообщалось, что второй молодежный профориентационный форум «Вокруг профессий» пройдет в столице с 23 по 24 ноября. К участию приглашаются старшеклассники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 22 лет. Мероприятие будет посвящено выбору будущей специальности в перспективных сферах. Кроме того, участники узнают о поступлении в высшие учебные заведения.