«Почувствовала недомогание»: МакSим отменила концерт из-за проблем со здоровьем

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Российская певица МакSим отменила свой концерт в Вологде из-за плохого самочувствия, сообщила пиар-директор артистки Яна Богушевская.

Сообщение об отмене выступления появилось в социальных сетях исполнительницы за несколько часов до его начала.

— После выступления в Череповце 20 ноября Марина почувствовала недомогание — кружилась голова, поднялось давление. Ее осмотрели медики, со вчерашнего дня они делали все возможное, чтобы поставить артистку на ноги к сегодняшнему выступлению. <...> Но по результатам обследования врачами было рекомендовано отменить выступление, — рассказала Богушевская.

Она добавила, что врачи рекомендовали певице пройти дополнительный курс лечения. По словам пиар-директора, на МакSим сказался плотный рабочий график, передает Starhit.

В прошлом году исполнительница перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.