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Пиар-менеджер МакSим сообщила, что певица пока не планирует возвращаться на сцену

Ирина Игнатенко

Общество
Пиар-менеджер МакSим сообщила, что певица пока не планирует возвращаться на сцену
Фото: instagram/maksimartist

Поклонникам певицы МакSим (Марины Абросимовой) не стоит ждать ее возвращения на сцену в ближайшее время. Об этом сообщила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

Представительница певицы в комментарии ФАН отметила, что в настоящее время сложно сказать, вернется ли певица на сцену. Богушевская добавила, что пока этого нет даже в долгосрочных планах звезды.

Певица МакSим пережила тяжелую болезнь минувшим летом. В середине июня Максимова попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.

МакSим провела в медикаментозном сне почти два месяца. В настоящее время певица продолжает восстанавливаться.

Позднее певица дала интервью, где впервые рассказала о пребывании в коме из-за коронавируса.

В октябре МакSим совершила паломническую поездку по святым местам Крыма.

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