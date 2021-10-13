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Выздоровевшая МакSим отправилась в паломничество по Крыму

Анастасия Колоскова

Общество
Выздоровевшая МакSим отправилась в паломничество по Крыму
Фото: youtube.com / Телеканал СПАС

Певица МакSим (Марина Абросимова), которой удалось побороть тяжелую форму коронавирусной инфекции, совершила паломническую поездку по святым местам Крыма, чтобы поблагодарить святого Луку (Войно-Ясенецкого), чьи мощи хранятся в Симферополе. Об этом рассказал духовник исполнительницы, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря Лука (Степанов).

По убеждению священника, именно этот святой помог певице выйти из комы.

— Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь. Ситуация была безнадежной. Это искренне признавали медработники, — рассказал духовный настоятель исполнительницы в эфире телеканала «Спас».

По его словам, певице также помогли молитвы ее многочисленных поклонников, также духовника приятно удивил масштаб поддержки от них.

— Чуть ли не вся страна переживала вместе с нами Маринину болезнь и радовалась ее воскресению. Это такая реальность нашего времени. Не совсем ожидаемая, конечно. И я это чувствовал на своих страницах в сетях: тысячи людей были в скорби из-за опасности, которая ее постигла, болезни, которая грозила закончиться трагически, — отметил отец Лука.

После того как у МакSим появились силы, она по совету духовника сама отправилась в Крым, чтобы поблагодарить святого Луку и Бога за выздоровление.

До этого МакSим впервые рассказала о пребывании в коме из-за коронавируса. По ее словам, будучи больной, она решила не отменять концерт в Казани и полететь на выступление, несмотря на высокую температуру.

Она считала, что просто сильно простудилась, потому что тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат. Теперь певица проходит период реабилитации. О выступлениях артистки, по словам ее представителей, пока не может быть и речи.

15 июня певицу МакSим госпитализировали из-за плохого самочувствия во время гастролей в Казани. Позже медики сообщили, что у исполнительницы 40 процентов поражения легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки. Спустя время Марина Абросимова смогла самостоятельно дышать, ее перевели в обычную палату.

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