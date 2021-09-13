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«Организм отказывался выходить из комы»: МакSим впервые рассказала, как лечилась от COVID-19

Анна Михалюк

Общество
«Организм отказывался выходить из комы»: МакSим впервые рассказала, как лечилась от COVID-19
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Певица МакSим дала первое интервью после возвращения из больницы, где она лечилась от коронавируса.

Она рассказала, что уже будучи больной решила не отменять концерт в Казани и полететь на выступление, несмотря на высокую температуру. Она считала, что просто сильно простудилась, потому что тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

— Температура была под 40, но я приехала в Казань. Я сделала несколько тестов к тому моменту, все они были отрицательные. И в больнице ПЦР-тест был отрицательным. Я думала, что у меня обычная простуда, — рассказывает певица.

Коллега певицы вспоминает, что силы начали покидать МакSим буквально на концерте — ее голос с каждой песней звучал все тише и тише.

— Я думала, что все будет хорошо. Когда я пришла в себя, мне сказали: «А помнишь, ты полетела в Казань, ты плохо себя тогда чувствовала?». Я спросила: «А я была в Казани?». Я искренне не помню этого. Ни вылета, ни концерта. Ничего не помню. Была высокая температура и бредовое состояние. Я кусочки с выступления посмотрела. Я так пела… Не дай бог никому. Потом я прилетела домой и вызвала скорую помощь, — рассказывает артистка.

После этого ее увезли в частную клинику, где подключили к аппарату ИВЛ.

— Я помню, как меня предупредили, что будут подключать к ИВЛ. Я не очень представляла, что это. Меня ввели в искусственную кому, дальше я ничего не помню. Мой организм отказывался из этой комы выходить. Аппарат ИВЛ не справлялся, нужен был аппарат ЭКМО, который может на время заменить работу многих органов, — вспоминает артистка.

Из частной клиники ее перевезли в городскую больницу, где сразу начали оказывать необходимую медицинскую помощь, благодаря которой МакSим осталась жива.

Теперь она проходит период реабилитации. О выступлениях певицы, по словам ее представителей, пока не может быть и речи.

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