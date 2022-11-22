«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально расторг контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, он должен незамедлительно покинуть состав команды по взаимному согласию. Об этом сообщили в пресс-службе клуба во вторник, 22 ноября.

— Криштиану Роналду должен немедленно покинуть «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию, — говорится в сообщении.

Руководство клуба поблагодарило 37-летнего форварда за проведенное в составе команды время и пожелало ему всего наилучшего в будущей карьере. В составе «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 145 голов в 346 матчах, передает «Спорт-Экспресс».

30 октября Криштиану Роналду заявил, что считает свое возвращение в «МЮ» катастрофой. Португалец негативно оценивает период в стане английского клуба под руководством прошлого наставника команды Ральфа Рангника.

20 ноября телеканал ESPN сообщил, что английский клуб намерен подать в суд на португальского форварда, если тот откажется уйти из команды. По данным издания, руководство «Манчестер Юнайтед» планирует избежать подобного исхода событий.