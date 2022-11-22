Вован и Лексус сообщили подробности звонка президенту Польши Дуде

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Пранкеры Вован и Лексус в ночь после падения украинской ракеты на территории Польши смогли дозвониться до президента страны Анджея Дуды. По словам юмористов, номер канцелярии польского лидера остался у них с 2020 года — они тогда разыгрывали Дуду после его избрания на пост президента.

Пранкеры отметили, что им удалось дозвониться до президента Польши почти сразу после падения ракеты.

— У него было много звонков, он советовался с политиками. Мы решили позвонить от лица (президента Франции Эммануэля — прим. «ВМ») Макрона. Он как раз тогда переговорил с (президентом Украины Владимиром — прим. «ВМ») Зеленским, видимо. Был выбран очень удачный момент. Еще день — и ничего бы уже не получилось, — рассказали юмористы.

Вован и Лексус пояснили, что они звонили Дуде с целью понять его настрой в связи с тем, что Варшава обвинила в случившемся Россию, а Минобороны РФ эти обвинения опровергло, передают «Известия».

До этого пранкеры позвонили бывшему президенту Украины Петру Порошенко. В разговоре с юмористами экс-президент признал превосходство России над Украиной в вооружении. Бывший украинский лидер добавил, что Киеву необходимо приложить все усилия, чтобы в страну поставляли больше вооружения.