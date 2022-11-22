Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вован и Лексус сообщили подробности звонка президенту Польши Дуде

Георгий Соланович
В мире
Вован и Лексус сообщили подробности звонка президенту Польши Дуде
Фото: roscongress / Евгений Лучинский

Пранкеры Вован и Лексус в ночь после падения украинской ракеты на территории Польши смогли дозвониться до президента страны Анджея Дуды. По словам юмористов, номер канцелярии польского лидера остался у них с 2020 года — они тогда разыгрывали Дуду после его избрания на пост президента.

Пранкеры отметили, что им удалось дозвониться до президента Польши почти сразу после падения ракеты.

— У него было много звонков, он советовался с политиками. Мы решили позвонить от лица (президента Франции Эммануэля — прим. «ВМ») Макрона. Он как раз тогда переговорил с (президентом Украины Владимиром — прим. «ВМ») Зеленским, видимо. Был выбран очень удачный момент. Еще день — и ничего бы уже не получилось, — рассказали юмористы.

Вован и Лексус пояснили, что они звонили Дуде с целью понять его настрой в связи с тем, что Варшава обвинила в случившемся Россию, а Минобороны РФ эти обвинения опровергло, передают «Известия».

До этого пранкеры позвонили бывшему президенту Украины Петру Порошенко. В разговоре с юмористами экс-президент признал превосходство России над Украиной в вооружении. Бывший украинский лидер добавил, что Киеву необходимо приложить все усилия, чтобы в страну поставляли больше вооружения.

Польша Пранкеры Анджей Дуда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения