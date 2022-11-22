Новый комплекс для бездомных животных откроется в Новой Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Новый комплекс, рассчитанный на содержание трех тысяч бездомных собак и кошек, откроется в Новой Москве. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов во вторник, 22 ноября.

— Это долгожданная площадка, построенная по всем последним современным требованиям, касающимся и вольеров, и размещения ветеринарного блока, и зоны для посещения волонтеров, и выгульников. Сделано все для того, чтобы животные, которые будут здесь содержаться, действительно чувствовали себя комфортно. Также предусмотрено все необходимое для комфортной работы персонала и посещений волонтеров, — отметил депутат.

Ветврач приюта Виктория Кокина добавила, что новый комплекс является лучшим в России по качеству оборудования: в нем животные смогут получать комплексную помощь, начиная от профилактических и карантинных процедур и заканчивая сложными хирургическими операциями.

Кроме того, в приюте оборудовали волонтерский корпус, где москвичи смогут посмотреть на четвероногих друзей и, возможно, забрать их к себе домой.

Отмечается также, что в комплексе для животных равномерно расположили выводы набора питьевой воды. Согласно лабораторным исследованиям, вода в приюте соответствует питьевым качествам, которые на себе проверили депутаты МГД Валерий Головченко и Александр Соловьев, приезжавшие проверить слухи о том, что якобы во время строительства здания водопровод с питьевой водой не предусмотрели.

Летом этого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о правилах поведения с собаками для детей.