Детский омбудсмен рассказала о правилах общения с собаками для детей

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С начала этого года в Московской области 46 детей пострадали от укусов собак, из которых 10 были бродячими. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о правилах поведения с собаками для детей.

— Мы подготовили для вас несколько правил, которые позволят сделать общение с домашними животными приятным и безопасным для малышей. Обязательно научите им своих детей! — заявила она.

При первом знакомстве с чужой собакой необходимо спросить разрешения у владельца и убедиться, что животное расположено к контакту и хочет поздороваться. Прикасаться к незнакомой собаке без разрешения хозяина опасно.

Получив от хозяина разрешение, нужно спокойно подойти к собаке и дать ей понюхать свою ладонь. Если собака пошла на контакт, то можно нежно почесать ее по подбородку, груди и шее. Однако по голове гладить собаку не надо.

Решив угостить животное, не следует самостоятельно давать ему лакомства. Нужно подозвать собаку, тогда животное само решит, хочет ли оно полакомиться или нет. Если животное не проявляет интереса к угощению, следует оставить его в покое.

Кроме того, необходимо принимать во внимание сигналы, которые подает сама собака. Если она облизывается, зевает или зажмуривается — это признак дискомфорта. Если животное отворачивает голову или поворачивается к человеку спиной, так она пытается показать, что идти на контакт не хочет.

Рычащая или скалящаяся собака открыто угрожает — к ней лучше не подходить. Также не следует принимать за призыв почесать живот лежащую на спине собаку. Так животное может проявлять дискомфорт и признаки стресса.

Ни в коем случае нельзя дразнить собак или тревожить их во время еды или сна. Также не следует отвлекать занятую своими щенками собаку.

Если животное бежит прямо на вас, не нужно убегать или пытаться отгонять его. Следует встать прямо и не двигаться. Скорее всего, собака просто обнюхает вас и уйдет, пишет Мишонова в своем Telegram-канале.

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