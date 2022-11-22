Около 100 раритетов из школьных коллекций представили в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в преддверии 81-й годовщины начала советского контрнаступления во время Битвы под Москвой начала работу выставка «Минувших лет живая память», где представили около 100 раритетов из школьных музеев. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Школьные музеи памяти — это особая категория. Они не просто хранители памяти народа, но и настоящие центры патриотического и нравственного воспитания молодежи. Любовь к стране начинается с изучения истории с возможностью прикоснуться к экспонатам, увидеть пожелтевшие фотографии, — сказала заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантрова.

В экспозиции представлены раритеты из школьных музеев Москвы и города Юрюзани Челябинской области. Гости смогут познакомиться с найденными на местах сражений под Наро-Фоминском предметами, фотоаппаратом и фотографиями юрюзанского фотографа Павла Лобзанова и многим другим. Посетить выставку можно до 7 декабря.

До этого сообщалось, что в Музее Победы 24 ноября состоится межрегиональная конференция «Мы этой памяти верны». Ее участниками станут учащиеся школы № 1 города Юрюзани и столичной школы № 1535.