Кабмин утвердил правила маркировки текстов и аудиоматериалов иноагентов

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Правительство России утвердило правила маркировки текстовых и аудиоматериалов, создаваемых или распространяемых иноагентами. Инструкции дополняют закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», вступающий в силу 1 декабря текущего года.

Так, согласно закону, материалы иноагентов должны сопровождаться «плашкой» об их создателе. Такое же правило распространяется на материалы, созданные или распространяемые учредителем, членом, участником, руководителем общественного объединения, действующего без образования юридического лица, а также руководителем юрлица, включенного в реестр иноагентов.

При этом «плашка» должна размещаться перед началом текста, ее шрифт должен вдвое превышать шрифт текстового материала и быть контрастен фону. Перед началом аудиоматериала, созданного иноагентом, необходимо указать в текстовой и звуковой форме тот факт, что создатель включен в реестр иноагентов. При этом звуковое указание должно продолжаться не менее 15 секунд, передает ТАСС.