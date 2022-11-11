Кабмин утвердил перечень сведений об иноагентах для публикации на сайте Минюста

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Правительство России утвердило перечень сведений, которые должны публиковаться на сайте Минюста в едином реестре иностранных агентов.

Данное распоряжение вступит в силу с 1 декабря, как и новый закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. В соответствии с распоряжением в реестре должны будут указывать дату рождения, фамилию, имя и отчество, а также ИНН и СНИЛС физлиц-иноагентов.

Также в реестре будут указаны основания включения в него с уточнением норм закона и даты принятия решений. То же самое касается юридических лиц, общественных и иных объединений. В реестре будут указаны их полное наименование и основания включения, передает ТАСС.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов.

Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.